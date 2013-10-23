中国期货：证监会称研究铁矿石期货保税交割，推动其人民币自由兑换

路透上海10月23日 - 中国证监会表示，未来会进一步研究铁矿石期货保税交割，以及协调和推动在铁矿石期货上人民币自由兑换，稳妥推进铁矿石期货市场的国际化进程。

证监会并指出，中国铁矿石期货采取实物交割模式，而国际市场现有的铁矿石衍生品基本都是现金交割。实物交割模式对产业客户来说更有利。而且，中国铁矿石期货采用人民币计价，有利于国内投资者规避汇率风险。

“在国际铁矿石市场定价模式调整的背景下，推出我国铁矿石期货有利于建立真实反映我国市场供求关系的定价体系，有利于实体企业管理价格波动风险，有利于提高我国铁矿石资源保障能力，维护我国经济利益。”证监会在其官方微博上称。

目前，外国机构不能直接参与国内铁矿石期货交易，但可以通过在中国内地设立的公司参与期货交易。证监会并指出，铁矿石进口资质审核已经放开，在内地有独立法人机构的国外矿商和贸易商，理论上均可以参与中国铁矿石期货交易。

中国铁矿石期货上周五（18日）在大连商品交易所正式挂牌上市。随着中国期市钢铁产业链的全面打通，市场对相关品种的套利机会亦高度期待。