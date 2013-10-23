《香港报摘》--经济日报10月23日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条：
--美国上月非农业职位新增数字远逊预期，掩盖失业率降至近五年低位的利好消息，市场憧憬联储局押后退市，美股再创新高。
* 其他：
--恒生指数期货<0#HSI:>夜间交易时段一度抽上逾240点，率先突破23,500关口，大市有望挑战今年新高。
--中移动 季度业绩逊预期，遭券商看淡，美银美林更指4G难以即时推动公司盈利，换言之最坏时刻未到，下调目标价9.4%到77港元。
--商交所假文件案中马来西亚籍被告被判监半年，辩方求情时指出，被告是应商交所主席张震远要求才向其发送虚假资金证明书，而裁判官指张震远于案中非常可疑，敦促警方彻查。
--中信银行国际公布税务贷款优惠的实际年利率最低1.68厘，直迫永亨银行 的1.65厘，汇丰香港的税贷息率亦比去年下调1厘。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞
中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞
台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞ (整理 雷美珍；审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。