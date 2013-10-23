《香港报摘》--经济日报10月23日

* 头版头条：

--美国上月非农业职位新增数字远逊预期，掩盖失业率降至近五年低位的利好消息，市场憧憬联储局押后退市，美股再创新高。

* 其他：

--恒生指数期货<0#HSI:>夜间交易时段一度抽上逾240点，率先突破23,500关口，大市有望挑战今年新高。

--中移动 季度业绩逊预期，遭券商看淡，美银美林更指4G难以即时推动公司盈利，换言之最坏时刻未到，下调目标价9.4%到77港元。

--商交所假文件案中马来西亚籍被告被判监半年，辩方求情时指出，被告是应商交所主席张震远要求才向其发送虚假资金证明书，而裁判官指张震远于案中非常可疑，敦促警方彻查。

--中信银行国际公布税务贷款优惠的实际年利率最低1.68厘，直迫永亨银行 的1.65厘，汇丰香港的税贷息率亦比去年下调1厘。（完）

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