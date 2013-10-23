中国金融：中金所称将于11月8日面向市场开展股指期权仿真交易

路透北京10月23日 - 中国金融期货交易所表示，将于11月8日面向全市场开展股指期权仿真交易，该交易选择沪深300指数 为标的，合约行权方式为欧式。

中金所周二稍晚提供的新闻稿指出，随着中国多层次资本市场建设的推进和股票投资市场改革的深入，股票投资者运用股指期权进行保值避险的需求日趋强烈。

“上市股指期权，有利于提高市场效率和价格发现能力，丰富投资者的风险管理工具，扩展市场交易的广度和深度，更好地服务于资本市场，发挥服务于实体经济。”新闻稿称。

股指期权仿真交易的合约乘数为100元人民币，合约月份为当月，下两个近月和随后的两个季月（季月为三、六、九、十二月循环）；合约当月与下两个月行权价格间距为50点，随后两个季月合约的行权价格间距为100点。

按照行权价格间距，沪深300股指期权合约当月与下两个月合约在平值期权合约上下至少各挂出三个合约，季月合约在平值期权合约上下至少各挂出两个合约。交割方式为现金交割，合约代码为IO。

新闻稿并透露，中金所已自2012年4月12日开始在内部进行股指期权仿真交易，各项业务运转通畅；从目前情况看，面向全市场开展股指期权仿真的条件已基本成熟，借鉴股指期货和国债期货的上市经验，中金所决定面向全市场开展股指期权仿真交易。