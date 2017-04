《美债周三展望》公债收益率触三个月低点，就业数据低迷推迟缩减预期

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 推迟公布的美国9月就业岗位增幅不及预期

* 美联储可能在明年3月才缩减购债--路透调查

* 利率期货走势显示交易商预计美联储在2015年升息

* 三个月LIBOR降至纪录低点0.23835%

路透纽约10月22日 - 美国公债收益率周二降至三个月最低,此前数据显示9月非农就业岗位增幅为15个月最弱,对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年缩减购债的预期降温。

美国劳工部周二公布的数据显示,美国9月非农就业岗位增加14.8万个(预估为增加18.0万个)。9月失业率为7.2%(预估为7.3%),创2008年11月以来最低。

就业成长放缓以及美国政府部分关门16天预期对经济造成拖累,令美联储何时可以开始缩减第三套量化宽松政策的决定复杂化。美联储主席贝南克5月时曾表示,美联储可能在今年年底考虑缩减每月850亿美元的购债计划。

“放轻松,2014年前不用考虑缩减购债了,”Bank of the West and BNP Paribas Securities固定收益投资长Paul Montaquila表示。

路透周二进行的调查显示,15家美国一级市场交易商中有九家预计美联储将在明年3月缩减购债,其中许多家都指华盛顿的财政僵局对美联储缩减刺激措施的时机影响“重大”。

“这明显就是一份令人失望的就业报告。市场原本预计数据会更强劲,而且我们还未看到政府关门造成的损害,”Montaquila称。

市场预计,美联储可能推迟缩减购债至2014年,同时还预计联储将推迟上调短期利率的时间表。自2008年底,美联储一直维持利率在近零水准。

短期利率期货走势目前显示美联储将不会早于2015年4月升息,根据CME Group的Fed Watch,美联储在该月升息的几率为约54%。

升息时机预期被延后刺激了五年期及更长年期公债的买盘。

指标10年期公债 尾盘升25/32,收益率报2.518%,为7月24日来最低,当日大跌9个基点。

自美联储上月意外决定维持每月购债规模后,10年期公债收益率已从3%的25个月高位回撤。

就业状况改善对美联储缩减购债至关重要,美联储购债旨在刺激经济成长和拉低失业率。周二,美联储买入15.6亿美元2036-2043年到期公债。

“数据惨淡,令人失望,”Vining Sparks首席经济策略师Craig Dismuke谈及推迟发布的9月就业数据时称,“这令美联储需要保持量化宽松政策,债市乐见,股市也可能乐见。这对所有资产价格都是有利的。”

对美联储将维持目前购债水准至明年的预期提振美股,标普500指数 再创新高。

9月就业数据原定10月4日公布,因政府停运16天而推迟发布。

未来几个月的数据预计将反映出政府关门后果、财政政策争斗以及上调举债上限仅到2月的不确定性,因随着限期的临近,市场将再度担心政治角力和政府可能再度关门。

10月非农就业报告的发布日期也由11月1日推迟至11月8日。其他重要的经济数据也被推迟发布,包括9月消费者物价指数(CPI)现安排在10月30日发布,9月生产者物价指数(PPI)现调整至10月29日发布。

美国财政部周二公布的数据显示,海外投资人8月不看好美国长期证券,抛售美国公债和股票。

短期债券市场,上周美国上调举债上限带来的释然情绪继续带动资金回场,打压利率。

指标三个月伦敦银行同业拆息(LIBOR) 周二降至纪录低点0.23835%。

周二数据还显示,8月美国公债的海外持有量减少108亿美元,美国的最大海外债权国-中国所持美国公债在8月减少112亿美元,至1.268万亿美元。(完)

