《香港报摘》--信报10月23日

* 头版头条：

--中国和新加坡公布多项金融合作，除了香港已有的人民币业务项目之外，这次更走前一步，提出条件成熟时，将在新加坡试办人民币合格境内机构投资者（RQDII），该内地资金投资新加坡市场。

* 其他：

--中银香港 与富时集团推出人民币离岸债券指数系列，追踪发行额最少5亿元及剩余到期日至少一年的离岸人民币债券。

--Coach 财年首季销售额按年下跌1%，至11.5亿美元。

--中芯国际 截至今年9月底止第三季净利4,249万美元，按年升2.55倍。

--香港失业率维持3.3%，近乎全民就业，据香港人才管理协会和浸会大学的联合调查发现，今年香港平均加薪幅度介乎3.9-4.3%，料明年加幅4.3-4.7%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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