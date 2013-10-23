《香港报摘》--信报10月23日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条：
--中国和新加坡公布多项金融合作，除了香港已有的人民币业务项目之外，这次更走前一步，提出条件成熟时，将在新加坡试办人民币合格境内机构投资者（RQDII），该内地资金投资新加坡市场。
* 其他：
--中银香港 与富时集团推出人民币离岸债券指数系列，追踪发行额最少5亿元及剩余到期日至少一年的离岸人民币债券。
--Coach 财年首季销售额按年下跌1%，至11.5亿美元。
--中芯国际 截至今年9月底止第三季净利4,249万美元，按年升2.55倍。
--香港失业率维持3.3%，近乎全民就业，据香港人才管理协会和浸会大学的联合调查发现，今年香港平均加薪幅度介乎3.9-4.3%，料明年加幅4.3-4.7%。（完）
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。