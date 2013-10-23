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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 08:33 BJT

《全球汇市》美元走软，因美国非农数据令人失望

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3776      1.3780       -0.03       +4.41      1.3194
 美元/日圆                            98.14       98.13       +0.01      +13.14       86.74
 欧元/日圆                           135.20      135.22       -0.01      +18.12      114.46
 美元/瑞郎                           0.8948      0.8946       +0.02       -2.26      0.9155
 英镑/美元                           1.6227      1.6234       -0.04       -0.15      1.6251
 美元/加元                           1.0287      1.0284       +0.03       +3.69      0.9921
 澳元/美元                           0.9702      0.9706       -0.04       -6.65      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8507      0.8513       -0.07       +2.70      0.8283
 澳元/日圆                           95.220      95.240       -0.02       +5.65      90.130
 新西兰元/日圆                       83.480      83.540       -0.07      -40.72     140.820
 英镑/日圆                           159.26      159.30       -0.03      +13.09      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1399      1.1397       +0.02       -9.10      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 
    (完)
         
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 (编译 李爽  审校　戴素萍)
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