欧洲个股：意法半导体第三季亏损，因亚洲市场需求疲弱

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透10月22日 - 欧洲最大半导体厂商意法半导体(STM) 公布季度净损，此前亚洲智能手机和电子产品厂商需求疲弱。该公司因行动市场竞争激烈而焦头烂额。
意法公布季度净营收20.1亿美元，低于上年同期的21.7亿美元。该公司主要生产用于汽车、电脑及手机的晶片。
意法半导体表示，当季营收将持平于前一季，加减3.5个百分点。
该公司第三季净损1.42亿美元，上年同期净损4.78亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估第三季营收20.45亿美元。
“除了无线产品线外，其他业务的整体营收较上年同期成长3.9%，”意法半导体总裁暨执行长Carlo Bozotti在声明稿中表示。
“另一方面，这样的成长幅度要比预期来得小，因为受到亚洲高阶智能手机及大众市场疲软，导致该季期间的订单平淡。”(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。