欧洲个股：意法半导体第三季亏损，因亚洲市场需求疲弱

路透10月22日 - 欧洲最大半导体厂商意法半导体(STM) 公布季度净损，此前亚洲智能手机和电子产品厂商需求疲弱。该公司因行动市场竞争激烈而焦头烂额。

意法公布季度净营收20.1亿美元，低于上年同期的21.7亿美元。该公司主要生产用于汽车、电脑及手机的晶片。

意法半导体表示，当季营收将持平于前一季，加减3.5个百分点。

该公司第三季净损1.42亿美元，上年同期净损4.78亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估第三季营收20.45亿美元。

“除了无线产品线外，其他业务的整体营收较上年同期成长3.9%，”意法半导体总裁暨执行长Carlo Bozotti在声明稿中表示。