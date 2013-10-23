《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月23日

*工商时报：

--依据行政院审查中的自经区特别条例草案，目前管制中的2,121项大陆工业及农产品，可望全面松绑输入自经区，以供区内加工、修理、检验、测试、储存之用。值得注意的是，在取得管理机关同意下，自经区内加工转型后的货品，如果本来就是准许自大陆输入的8,942项，也可在完税后进入课税区销售。

--上海国泰人寿50%股权新买家确定，金保会共识即将落实。国泰金控 总经理李长庚昨日透露，上海国寿50%股权的新买家已确定，并已向大陆保监会沟通新股东适格性，希望年底前完成相关移转程序。据悉，国寿及新股东将各增资2亿人民币，提高上海国寿的偿付能力指标，由116%直接拉上400%以上。

--合库 参股农业银行村镇银行，明年可望报佳音。据透露，合库金控旗下合库银行，上周包括总行国外部、法金部、调研处等多个重要部门协理级一级主管，已大阵仗前往厦门，针对参股中国农业银行 旗下厦门同安农银村镇银行首度进行细部会商。

*经济日报：

--经济部昨日举行明年度再生能源趸购费率听证会，太阳光电明年收购价格下跌约14%至16%，多位太阳光电系统业者现场拉布条抗议，民进党籍立法委员田秋堇要求经济部，装置上限与竞标制度只能二选一，必须放弃其中一个。

-- 宏达电 执行长周永明昨日表示，看好大陆市场，宏达电将针对全球不同区域展开新策略，期许明年宏达电智慧手机在全球高阶市场市占率比今年成长一倍以上，目标冲上15%。至于品牌与制造分割，〞未来不排除寻求制造委外合作〞。

--台塑 董事长李志村昨日表示，台塑四宝(旗下四家企业包括南亚、台化和台塑化)今年营运表现将优于去年，明年美国、澳洲、大陆经济不错，有望带动塑化业景气走升，2014年有机会续强。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。