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债券 | 2013年 10月 23日 星期三 08:33 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月23日-10月30日

路透10月23日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特
别说明外均为GMT时间。   
                
 日期    时间   国家    规模     发行细节
 10/23          德国    20亿欧   标售30年期债券
                        元       
 10/24          日本             三个月期贴现国库券
                                 标售
 10/28   1350   法国             标售国库券(BTF)
 10/28          美国             标售两年期公债
 10/28          意大利           零息/BTPEI债券标售
 10/29          日本             两年期公债
 10/29          美国             五年期公债
                                 
 10/29          意大利           国库券
 10/30          德国    40亿欧   标售10年期债券
                        元       
 10/30          意大利           标售中长期公债
 10/30          美国             标售七年期债券
 10/30          日本             标售三个月期贴现国
                                 库券
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
       
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 王兴亚)
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