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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 08:28 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月23日

路透香港10月23日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。（1美元=7.7523港元      
 ）
                                                                                             
 美股道琼工业指数      周二收高75.46点，或0.49%，报15,467.66点。因就业数据疲弱巩固了美联储今
 年维持购债规模的预期。               
                                                                                             
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       206.800    0.15       9117            16.032       0.96
 中国铝业                       9.890    4.44      66970             3.067       2.57
 中国移动                      52.640   -0.64     292138            81.616      -0.65
 中国人寿                      39.610   -0.08      22344            20.471       0.35
 中石油                       118.460    1.18      19051             9.183       0.92
 中石化                        80.670    0.35      23942             6.254       0.87
 汇丰控股                      56.020    0.77     235789            86.857       2.52
 中电信                        54.560    2.63      28989             4.230       0.71
 中国联通                      16.360   -0.61     126551            12.683       0.50
 兖州煤业                      10.310    0.19      81506             7.993       0.41
 华能国际                      44.010    3.36      15014             8.529      -2.41
 南方航空                      19.590   -1.51       6271             3.037       0.24
 东方航空                      18.040    0.06       1911             1.399     -50.05
 中芯国际                       3.990   -1.24      13432             0.619      -0.22（完）
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