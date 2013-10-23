《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月23日

路透香港10月23日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。（1美元=7.7523港元 ） 美股道琼工业指数 周二收高75.46点，或0.49%，报15,467.66点。因就业数据疲弱巩固了美联储今 年维持购债规模的预期。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 206.800 0.15 9117 16.032 0.96 中国铝业 9.890 4.44 66970 3.067 2.57 中国移动 52.640 -0.64 292138 81.616 -0.65 中国人寿 39.610 -0.08 22344 20.471 0.35 中石油 118.460 1.18 19051 9.183 0.92 中石化 80.670 0.35 23942 6.254 0.87 汇丰控股 56.020 0.77 235789 86.857 2.52 中电信 54.560 2.63 28989 4.230 0.71 中国联通 16.360 -0.61 126551 12.683 0.50 兖州煤业 10.310 0.19 81506 7.993 0.41 华能国际 44.010 3.36 15014 8.529 -2.41 南方航空 19.590 -1.51 6271 3.037 0.24 东方航空 18.040 0.06 1911 1.399 -50.05 中芯国际 3.990 -1.24 13432 0.619 -0.22（完）