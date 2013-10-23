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货币新闻 | 2013年 10月 23日 星期三 08:43 BJT

表格：澳洲第三季CPI较前季上升1.2%，升幅大于市场预估

以下为详细数据:

CPI 较前季% 较上年同期% 指数

第三季 +1.2 +2.2 104.0

预估 +0.8 +1.8

澳洲央行截尾均值CPI

较前季% 较上年同期%

第三季 +0.7 +2.3

预估 +0.6 +2.1

澳洲央行加权中值CPI

第三季 +0.6 +2.3

预估 +0.6 +2.3

欲览数据详情,请登录澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)(完) (编译 侯向明； 审校 张涛)
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