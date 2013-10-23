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货币新闻 | 2013年 10月 23日 星期三 08:51 BJT

澳新汇市：澳元跳涨，此前澳洲的CPI数据高于预期

路透悉尼10月23日 - 澳元兑美元周三跳涨至四个半月高点，此前澳洲公布的通胀数据高于预期，降低了澳洲央行进一步降息的几率。

澳元兑美元涨至0.9749，为6月初以来最高，澳元上档技术阻力位在0.9750左右。(完)

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