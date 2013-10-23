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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 08:35 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆和其它日圆交叉盘上涨

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* 欧元/日圆和其它日圆交叉盘隔夜上涨，此前美国公布非农就业数据

* 风险资产，利差交易走势良好，日经指数提供支撑

* 日经指数开盘后涨0.39%，标普指数隔夜刷新纪录高点

* 欧元/日圆最近尤其受到短线美国和日本投机客青睐

* 欧元/日圆料测试140下方高点(完)

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