台湾金融：保险业投资单一个股上限研议由10%下修至5%--金管会

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北10月23日 - 台湾金管会主委曾铭宗周二稍晚表示，将研议保险业投资单一个股比重由原先的10%降为5%纳入保险法修正案。
立法委员周二向金管会提出保险业投资单一个股上限是否有向下修正的必要时，曾铭宗做出上述表示。
目前台湾的保险业投资单一个股的上限为10%。若上述修正案通过，届时可能造成台股 的沈重卖压。
本地媒体经济日报周三指出，一旦新法上路，恐将使部分寿险业者被迫〞卖股〞，届时部分大型权殖股恐将陷入卖压沉重窘境，不利台股后市。 以目前市况来说，包括国泰、富邦、南山等大型寿险公司都将直接受冲击，据悉，南山人寿加润泰集团等关系人持有中信金 股权就逼近10%，未来若真的下修保险业者持股比例，南山人寿恐将因此受冲击。
媒体也指出，目前多数保险业者均对金管会此政策表示反对，有业者透露，有些股票之所以大量持有，无非是看好可能带来的股息收入，对于提高资本适足率也有帮助；至于风险过高的股票，也会自行调节比重，〞金管会这样的政策等于是限制公司投资〞。(完) (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。