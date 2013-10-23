台湾金融：保险业投资单一个股上限研议由10%下修至5%--金管会

路透台北10月23日 - 台湾金管会主委曾铭宗周二稍晚表示，将研议保险业投资单一个股比重由原先的10%降为5%纳入保险法修正案。

立法委员周二向金管会提出保险业投资单一个股上限是否有向下修正的必要时，曾铭宗做出上述表示。

目前台湾的保险业投资单一个股的上限为10%。若上述修正案通过，届时可能造成台股 的沈重卖压。

本地媒体经济日报周三指出，一旦新法上路，恐将使部分寿险业者被迫〞卖股〞，届时部分大型权殖股恐将陷入卖压沉重窘境，不利台股后市。 以目前市况来说，包括国泰、富邦、南山等大型寿险公司都将直接受冲击，据悉，南山人寿加润泰集团等关系人持有中信金 股权就逼近10%，未来若真的下修保险业者持股比例，南山人寿恐将因此受冲击。