美国新股：Twitter获IPO案承销商10亿美元授信额度

路透旧金山10月22日 - 社交网络业者TwitterIPO-TWTR.N周二在一份修订后的招股文件中透露，在首次公开发行(IPO)前，已取得10亿美元的授信额度。

汤森路透本月稍早报导，高盛 、摩根士丹利 、摩根大通 、美国银行美林 和德意志银行 全都参与安排授信案。这些银行也是Twitter上市案的承销商。

Twitter表示，还没有动用授信额度。

该公司料将于11月中旬前在纽约证交所挂牌交易。

Twitter并揭露，其在9月收购的数位广告交易公司MoPub，今年前六个月营收650万美元，亏损280万美元。

Twitter以3.5亿美元买下MoPub，为其迄今最大笔的收购案。根据文件，该案预计在11月完成。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)