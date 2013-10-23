美国新股：Twitter获IPO案承销商10亿美元授信额度

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透旧金山10月22日 - 社交网络业者TwitterIPO-TWTR.N周二在一份修订后的招股文件中透露，在首次公开发行(IPO)前，已取得10亿美元的授信额度。
汤森路透本月稍早报导，高盛 、摩根士丹利 、摩根大通 、美国银行美林 和德意志银行 全都参与安排授信案。这些银行也是Twitter上市案的承销商。
Twitter表示，还没有动用授信额度。
该公司料将于11月中旬前在纽约证交所挂牌交易。
Twitter并揭露，其在9月收购的数位广告交易公司MoPub，今年前六个月营收650万美元，亏损280万美元。
Twitter以3.5亿美元买下MoPub，为其迄今最大笔的收购案。根据文件，该案预计在11月完成。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。