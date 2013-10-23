《香港报摘》--其他报纸重要消息10月23日

*明报：

--环能国际 财务总监陈弘俊表示，今年4月份在印度购入的大理石矿场已投产，投资额约1,000-1,500万美元，明年大理石目标产量3万立方米。

--安莉芳 截至9月底止第三季整体销售较去年同期上升17%，经营逾一年的店舖中，同店销售亦按年录得单位数的增长。

*星岛日报：

--政府发出免费电视牌照引发数以万计人士示威，特首梁振英首度开腔强调行政会议在发牌问题上不能“来者不拒”，而香港电视 主席王维基则指有关说法是“火上加油”，公司并已决定提出司法覆核。

--据悉，在金管局总裁陈德霖推动下，多家大型银行已有共识，将取消不动帐户收费，最快或于本月底陆续通知客户。

--中银香港 推出12个月最高年利率3厘之人民币定存优惠，料有助吸纳理财客户。

*苹果日报：

--药品及医疗机械销售商中国先锋医药香港IPO拟发行3.33亿股股份，招股价4.1-5港元﹐集资13.65-16.65亿港元，料11月5日挂牌。

--有报导指伦敦市长约翰逊上周访港期间，其副手曾与阿里巴巴集团 高层会面，并欢迎阿里巴巴集团到伦敦作第二上市。

*东方日报：

--瑞银与Campden Wealth合作发表的第二份亚太区家族办公室（一般为极富有家族的私人投资机构）报告指出，亚太区最富裕人士对金融产品的取态转向审慎，并正将资金由资本市场转移至直接投资。

--近期债券融资成本下跌，中资股趁机发债集资，传中国铝业 推售五年期美元永久债券，息率6.625%。

*文汇报：

--据《羊城晚报》引述业内人士称，中移动 获发放固网牌照的时间或将在本周内，或许就在10月23日。目前三大运营商中，只有中移动没有直接的固网运营资格。

--美盛旗下西方资产管理环球信贷主管Michael C. Buchanan昨表示，环球高收益债券市场前景乐观，由于美国企业持有现金高，基本面好，预料未来四至六个季度美国债券违约率持续向下修正，息差亦有望改善。

*大公报：

--曾协助思捷环球 走过“黄金10年”的产品及设计总裁Melody Harris-Jensbach将于今年10月31日起退任，但仍将于明年于多项重要项目中，以策略顾问身份与集团行政总裁紧密合作。

--中外运航运 公布，将斥资6,920万美元购入四艘运力为93,297载重吨的货船。（完）

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