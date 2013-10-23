美股业绩：易安信季报不及预期，且政府关门导致其调降全年财测

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
* 第三季经调整后每股盈余0.4美元，分析师预估为0.45美元
* 营收55亿美元，不及分析师预估的58亿美元
* 将全年营收预估由235亿美元调降至232.5亿
* 股价重挫逾4%
路透10月22日 - 受美国政府关门两周影响，全球最大数据存储设备制造商易安信电脑系统 调降全年财测，推动其股价重挫逾4%。
易安信公布季报逊于预期，并称政府关门导致其将营收预估调降约1.2亿美元，而且预计这部分损失不会得以弥补。
FBR Capital Markets分析师Daniel Ives表示，来自美国政府的营收第三季通常占易安信总营收的10-15%左右，今年其他时间约占5%。
执行长Joe Tucci表示，易安信来自政府部门营收的70%是基于短期订单，通常都在第三季季完成并付款。
这意味着，第三季丢掉的营收无法在此后弥补。
易安信将全年每股盈余(EPS)预估由1.85美元调降至1.8美元，营收预估由235亿美元调降至232.5亿。
据汤森路透I/B/E/S，分析师预计每股获利1.86美元，营收234.4亿美元。
易安信截至9月30日的第三季净利降至5.86亿美元或每股0.27美元。扣除特殊项目后，每股获利0.4美元，低于分析师平均预估的0.45美元。
合并营收提高5%至55.4亿美元，不及分析师平均预估的58亿。
易安信股价收跌4.75%至24.04美元。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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