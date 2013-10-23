全球金市：金价接近四周高点，预期美国将维持刺激政策

美国9月就业增长远逊于预期，显示经济成长势头减弱。这可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)采取更加谨慎的立场，选择更加适当的削减购债规模的时机。

周二的路透调查显示，美国初级交易商大多认为美联储要到明年3月才会开始缩减购债，并称最近政府关门和围绕提高举债上限的僵局严重影响到美联储缩减刺激的时间。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，周二持仓增加6.6吨至878.32吨。

印度黄金溢价周二持于纪录水准附近，因国内需求上升，且供应不足。

Goldcorp 称，其获得环保审批，可以推进在智利北部的铜和黄金项目El Morro。(完)

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