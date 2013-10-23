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货币新闻 | 2013年 10月 23日 星期三 09:05 BJT

芝加哥期市：大豆期货小幅下跌，美国作物收成超预期

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 702.50 1.75 +0.25% +0.39% 676.83 67

CBOT玉米 438.50 0.25 +0.06% -1.24% 446.88 42

CBOT大豆 1298.25 -4.00 -0.31% -0.38% 1306.32 46

CBOT稻米 $15.29 $0.00 +0.00% +0.16% $15.29 50

美国原油 $98.26 -$0.04 -0.04% -0.97% $103.16 28

汇率

欧元/美元 $1.378 $0.000 -0.02% +0.70%

美元/澳元 0.970 0.000 -0.02% +0.58%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚；审校 李爽)
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