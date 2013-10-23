中国证券：海通证券等五家券商获准开展贵金属自营业务--报载

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海10月23日 - 中国证券业开展贵金属业务又向前迈出坚实一步。证券时报周三报导，海通证券 等五家券商，已获监管层出具的无异议函和上海黄金交易所的批复，可以先通过自营盘开展贵金属交易，待时机成熟后将被允许开展贵金属的经纪业务。
除海通证券外，上述券商还包括中信证券 、中信建投证券、平安证券、申银万国证券。
报导并引述上海金交所相关负责人表示，已收到上述五家券商会员资格的申请材料，但目前该所166家会员名额已用完，券商只能排队等待会员资格转让，而新增会员名额需召开会员大会。这意味着，五家券商暂无法获批会员资格。
目前上述五家券商参与贵金属的自营交易已进入材料准备和系统准备阶段，真正进入交易阶段仍需一段时间。在获得会员资格前，其开展贵金属自营业务可通过开户行代理，也有可能通过特批方式直接将交易系统连接交易所进行交易。
“当这些证券公司熟悉了交易规则，完善了交易系统、掌握贵金属交易品种的特点之后，监管层和交易所将综合考虑各家交易和风控情况，给予贵金属的代理交易资格，”上述上海金交所负责人称。
此外，报导还指出，根据上海金交所和各家券商沟通研究的情况，这五家券商最有可能获得金融类会员资格。
上海金交所实行会员制组织形式，会员依其业务范围分为金融类会员（含外资银行）、综合类会员和自营类会员。其中，金融类会员可进行自营和代理业务及国家有关部门批准的其他业务，综合类会员可进行自营和代理业务，自营类会员可进行自营业务。（完） (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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