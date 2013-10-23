中港个股：海通证券发行9亿美元五年期信用增强债券，息率3.95%

海通在联交所一份声明中称，有意将本次发行债券所得款项用作满足其业务运营需要，调整公司债券结构，补充营运资金和/或项目投资等用途。

该批债券将于2018年10月29日到期，发售价为债券本金额的99.574%，每半年派付一次利息。