中港个股：海通证券发行9亿美元五年期信用增强债券，息率3.95%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港10月23日 - 中国大型券商--海通证券 周三公布，拟发行本金总额9亿美元的五年期信用增强债券，息率3.95%。
海通在联交所一份声明中称，有意将本次发行债券所得款项用作满足其业务运营需要，调整公司债券结构，补充营运资金和/或项目投资等用途。
该批债券将于2018年10月29日到期，发售价为债券本金额的99.574%，每半年派付一次利息。
海通H股周二收报12.18港元，过去一个月累计跌0.8%。（完）
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(记者 雷美珍；审校)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。