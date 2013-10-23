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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 09:16 BJT

中港个股：海通证券发行9亿美元五年期信用增强债券，息率3.95%

路透香港10月23日 - 中国大型券商--海通证券 周三公布，拟发行本金总额9亿美元的五年期信用增强债券，息率3.95%。

海通在联交所一份声明中称，有意将本次发行债券所得款项用作满足其业务运营需要，调整公司债券结构，补充营运资金和/或项目投资等用途。

该批债券将于2018年10月29日到期，发售价为债券本金额的99.574%，每半年派付一次利息。

海通H股周二收报12.18港元，过去一个月累计跌0.8%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校)
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