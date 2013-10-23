港报社评：横柴入灶引发强烈反弹，发牌争议变成个人战争--明报10月23日

昨日特首梁振英就电视发牌发表长篇说法，而香港电视网络主席王维基高调反击，梁振英的说法并未稍减对发牌结果的质疑，王维基披露的一些具体情况，则强化了发牌决定不公平不公正的印象。

王维基一反低调取态，高调地回应梁振英的说法。梁振英表示发牌不会“来者不拒”，而王维基则指1998年的开放广播市场政策，本来是“发牌并无限制”，王认为梁振英改变政策，却无谘询公衆；他又透露今年5月接获政府信件，始知不会发三个牌照，但又不准港视修改申请书的内容。

王维基提供的情况，客观上使梁振英政府的说法更不可信。另外，王维基的反击矛头直指梁振英，并进一步质问“现在香港到底是法律大、政策大，抑或特首最大？”

这次发牌事件折射出来的问题，已溢出哪一个机构获牌照范畴，因为触及政府角色与自由市场规律的原则问题。王维基质疑政府改变政策，究竟谁说了算，是其一；另外，梁振英政府声称增发牌照，要顾及免费电视市场的健康和有序发展，反映政府要保护持续能力最弱的亚视。

事态的乖谬之处，使人惊觉自由市场的核心价值是否遭到冲击。这些疑问，令平日不理会政治的人，都挺身而出表达不满。事件至今，为政府辩护者寥寥无几，连政务司司长林郑月娥也在这个议题上隐形，完全不正常、不合理。

梁振英在发牌事件有陷入衆叛亲离之势，他必须及早处理以自救。政府需拿出可信证据，否则就不应该以保密原则为藉口。若无法回应王维基的质疑，则应该采取补救措施，使香港社会毋须继续在此事上折腾。(A04)