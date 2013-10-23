《中国报摘》--其他报纸重要消息10月23日

**上海证券报**

--截至目前，获批开展客户证券资金消费支付服务试点的券商已达10家，包括光大证券 、中信证券 、国泰君安证券、东方证券、安信证券、海通证券 等。其中，国泰君安证券是除商业银行之外第一家加入央行支付系统的金融机构。

--前摩根士丹利亚洲主席史蒂芬.罗奇撰文指出，中国经济下一步的再平衡，将不可避免带来中国储蓄盈余的下降和外汇储备积累的减少，随之而来的是中国看似永远得不到满足的对美元资产的食欲亦会出现下降，美国可能不得不付出更大代价来获得外部融资。

**证券时报**

--海通证券、中信证券、中信建投、平安证券和申银万国证券五家券商已获监管层出具的无异议函和上海金交所批复，可以先通过自营盘开展贵金属交易。不过上海金交所表示，目前该所166名会员名额已用完，券商只能排队等待会员资格转让，新增会员需召开会员大会。

--新浪 旗下仓石投资正在酝酿金融产品代销业务和规划研发创新型的金融理财产品。

**第一财经日报** --交通银行 董事长牛锡明撰文对深化金融改革提出多条建议，包括进一步优化金融监管，例如优化存贷比监管、优化不良贷款核销制度等；合理调降银行业税收负担；推进资本和金融帐户开放等。

**21世纪经济报 道**

--针对中国媒体的暴利指责，星巴克 中国承认其产品售价确实高于美国，但中国市场的利润率并不比美国高，因在中国需要更高的原材料成本、要在培训员工和获得原材料方面投入巨额投资；而且中国店铺面积要远大于美国。

**人民日报**

--财政部、国家税务总局近日发出通知，对有关营业税政策问题进行了明确：自2011年1月1日起，对个人销售自建自用住房，免征营业税。对企业、行政事业单位按房改成本价、标准价出售住房的收入，免征营业税。

**金融时报**

--今年前三季度，中国华融实现利润103.23亿元人民币，同比增长56%，已完成全年利润计划。（完)