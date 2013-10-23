港报社评：市长肯道歉，赔偿待安排--星岛日报10月23日

马尼拉市政府议决授权市长埃斯特拉达亲自来港道歉，为胶着多年的人质事件跟进风波带来突破，背后有以和为贵的良好意愿，同时包含菲律宾内部政治角力的盘算。

人质事件发生至今已3年多，受害人和亲属一直要求当地官方道歉、赔偿和处分失职官员，总统阿奎诺三世却坚拒。今次埃斯特拉达肯道歉，在港人眼中扮演“忠”的角色，在当地政治上亦有机会得分。

埃斯特拉达是菲律宾传奇人物，是名副其实的“影帝总统”。在1998年成功获选为总统。他以英雄形象得到基层群众支持上台，打破中产、军政和教会精英掌权的格局，但三年后因面对贪污弹劾被逼请辞。

今年夏天他击败争取连任的林雯洛，成功获选为马尼拉市长。他为前任的过失道歉，不会打击自己的政治声望。他下月访问北京和香港，如果透过道歉和赔偿，成功争取香港解除黑色旅警，将有助提升自己的支持度。

阿奎诺坚拒道歉，原因是人质事件发生在他执政期间，而菲律宾在他治下经济欣欣向荣，今年首季国民生产总值增长了7.8%，政治上又有美国“重返亚洲”撑腰。不过，与中国闹僵，并不符合菲律宾的利益，今次中国国家主席习近平和总理李克强先后到东南亚，偏偏不见阿奎诺。美国联储局亦部署退市，热钱流出菲律宾等新兴市场，当地商界更不希望与中港结怨。

菲律宾总商会现正筹集可观数目的资金，打算向人质事件受害者作出赔偿，如果当地表现出足够的官方道歉和赔偿诚意，就算未能够完全满足人质家属对于处分失职官员的要求，仍将是务实解决事件的安排。(A06)