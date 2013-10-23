港报社评：人民币加速国际化，内地送礼新加坡--信报10月23日

新加坡金管局昨日公布，中国将授予5百亿元人民币的额度，并将试点RQDII投资星洲市场。中国与新加坡将推动两地货币的直接兑换，以及两国正研究开展跨境人民币创新业务。显示新加坡为巩固其人民币离岸交易中心的领先地位，表现积极进取，中国亦愿意向香港的劲敌送出礼物，香港今后面对更趋激烈的竞争。

新加坡所获额度与香港的2,700亿虽有一段距离，但新加坡锐意角逐人民币第二离岸中心的野心昭昭，其与东南亚国家的贸易联系，远较香港紧密和广泛，对香港构成的竞争都可预期。

新加坡争取作为RQDII的投资目的地之一，很有可能在这方面将与香港平起平坐，甚至后来居上。香港一直希望内地合资格投资者可获准使用人民币投资于本地资本市场，迄现时未得要领，如今新加坡可说已把RQDII“吃到嘴边”，且新加坡币值正处上升轨道，内地机构以人民币直接投资，既免汇兑损失，兼具升值诱因，吸引力无可置疑。

还有两国银行间将在外汇市场推出人民币与新加坡元直接兑换，这使人民币在国际上可直接交易的货币增至10种，足见人民币国际化的步履稳健，香港在这个进程中能否把握机遇，将直接左右经济前景。在新加坡急起直追之下，龟兔赛跑的教训不可不防。

香港与中国的渊源和关系，本在人民币国际化中扮演协助与得益的双重角色。可是，中央向香港“送礼”已非必然，反为更乐于“领情”的新加坡在这次金融协议当中；加上上海自贸区等相继发展，香港作为内地跳板与窗口的重要性，是否还长久足恃，再冒出一个大问号。(A02)