港报社评：加薪期望难达，劳资关系添紧张--经济日报10月23日

有调查指明年香港加薪幅度可达4.3%-4.7%，略高于今年的3.9%-4.3%。近年职场加薪少、加辛多，失业率则低，雇员对明年加薪期望甚高，惟雇主恐经济变数多，难慷慨加薪，雇员恐仍难言高兴。

此因实质加薪幅度不断被通胀蚕食，港府前天公布今年首9个月的综合消费物价指数为4.3%，香港生活成本有加无减下，明年加薪幅度纵稍胜今年，惟扣除通胀后，实质加幅恐有限。

惟更令雇员感喘不过气的，是近年加薪少、加辛多的职场环境。过去几年环球经济动荡，雇主自然捂紧荷包，千方百计撙节薪酬开支、审慎增聘人手，令近年职场薪酬水平未见明显实质增长，雇员面对的工作量却有增无减。

故在香港失业率仍续低企在3.3%，且上周更有调查指雇员流失率创10年新高，有八成受访机构表示会聘请人手下，雇员自期望捱了几年紧日子后苦尽甘来。

然而，雇主亦有自己难打的算盘。一方面，影港商场竞争激烈，加上租金、人力成本不断攀升，经营环境更愈趋困难。另一方面，明年全球经济不稳定因素不比今年少，对外既忧美国退市收水，并推升全球市场利率；亦忧美国政争无日无之拖累作为外向经济的香港。至于对内，企业还要担心明年本港楼价若真的下挫一至两成，负财富效应势冲击香港消费。

雇主对明年的薪酬开支预算，很可能续如过去几年般慎之又慎。此正考验企业如何拿捏加薪幅度、与雇员充分沟通，以留住人才。否则在人力市场紧张下，优秀雇员更易萌生“此处不留人，自有留人处”的念头，触发明年新一轮跳槽潮，反损害企业健康发展。(A09)