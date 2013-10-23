欧洲金融：ECB将发布银行体质测试计划，为接棒银行业监管做准备

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
欧洲央行计划明年上半年进行资产质量评估，之后与欧洲银行业管理局(EBA)合作进行压力测试。压力测试将评估银行在某些冲击时能采取何种程度的反应。所有的结果将在明年10月揭晓。
尽管第一阶段的银行联盟已有进展，但对于如何挽救或处分受困银行的第二阶段计划仍未解决，政坛仍在讨论纳税人应分摊多少损失。
欧洲央行周三将公布从2014年11月起由该央行直接监管的欧元区银行名单，清单约有130家。欧元区规模较小的银行仍将由各国监管机构负责，但欧洲央行可以在必要时干预。
欧洲央行料还将为所有参与的银行拟定贷款在什么阶段将被视为坏帐，以及何时采取“贷款宽容方案”--即当借款人处境艰难时，银行修订贷款条款。
评估的一大重要层面将是如何对待银行的主权债持仓。目前的监管框架视政府债券为无风险，银行不需持有额外资本来支持此类持仓；但未来可能有所改变。
两名知情人士告诉路透，欧洲央行还将要求银行有8%的资本缓冲。那将等于巴塞尔III监管框架最后阶段规范的7%风险加权资产的核心一级资本率，加上对金融体系具重要性银行收取的1%附加资本。(完) (编译 隋芬/张若琪 审校 李婷仪)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。