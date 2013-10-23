欧洲金融：ECB将发布银行体质测试计划，为接棒银行业监管做准备

欧洲央行计划明年上半年进行资产质量评估，之后与欧洲银行业管理局(EBA)合作进行压力测试。压力测试将评估银行在某些冲击时能采取何种程度的反应。所有的结果将在明年10月揭晓。

尽管第一阶段的银行联盟已有进展，但对于如何挽救或处分受困银行的第二阶段计划仍未解决，政坛仍在讨论纳税人应分摊多少损失。

欧洲央行周三将公布从2014年11月起由该央行直接监管的欧元区银行名单，清单约有130家。欧元区规模较小的银行仍将由各国监管机构负责，但欧洲央行可以在必要时干预。

欧洲央行料还将为所有参与的银行拟定贷款在什么阶段将被视为坏帐，以及何时采取“贷款宽容方案”--即当借款人处境艰难时，银行修订贷款条款。

评估的一大重要层面将是如何对待银行的主权债持仓。目前的监管框架视政府债券为无风险，银行不需持有额外资本来支持此类持仓；但未来可能有所改变。