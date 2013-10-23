港报社评：滥用特权法，破坏行会保密制--文汇报10月23日

有立法会议员拟引用权力及特权法，要求政府公开行政会议审议电视发牌的文件。保密制是行会最重要的制度之一，必须坚守和尊重，一旦被打破树立坏先例，行政会议将无法运作。再说，免费电视发牌事件已进入司法程序，各方应立即中止评论，以免影响司法公正。

行会某程度上等同外国的内阁会议，遵守保密制及集体负责制至关重要。行会所审议的文件和资料必须完全保密，目的正是确保出席者能够在公平、客观、不受外界干扰的情况下审议政策，畅所欲言。行会保密制由回归前一直沿袭至今，如果现在要求将行会审议免费电视牌照的内容在立法会上公开，于理于法都讲不通。

特首会同行会的决策，是香港行政主导的一个主要体现，立法机构没有权力去侵占行政机构的权力。反对派议员借发牌事件为名，以特权法来强制行会交代事件，本质上是将立法机构的权力凌驾于行政机构之上。这究竟是行政主导还是立法主导？

特首梁振英强调，政府和行会审批免费电视牌照申请时绝对没有政治考虑。立法会议员不应再纠缠下去，若有人借事件发难，动用特权法破坏行会保密制度，建制派议员必须联手否决议案，维护香港的整体利益。

同时，尽管政府多次解释免费电视发牌的理据，但是不获发牌的香港电视网络已决定提出司法覆核。事件已进入司法程序，为免影响司法的公正性，无论任何人或有任何理由，都不宜再评论有关处理申请的细节，包括立法会亦不应在此时引用权力及特权条例调查事件，否则就有藐视法庭、干扰司法之嫌。(A04)