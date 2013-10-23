重发-国际油市：美国原油期货守在四个月低点附近，受供应过剩忧虑影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
布兰特/美国原油价差CL-LCO1=R周三最高升至11.94美元，为4月15日以来最宽水准。价差扩大可能阻止美国进口外国原油且可能支撑内陆利润。
近期数据显示，在连续14周减少后，美国库欣原油库存再次上升，扶助引发对美国原油合约的卖压。
美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存增加300万桶；库欣原油库存增42.3万桶，连续两周增加。
但寄望美国联邦储备理事会(美联储/FED)将经济刺激举措维持更久的时间，可望抑制油价跌幅。美国9月就业增长远逊于预期，显示经济成长势头减弱。这可能促使美联储采取更加谨慎的立场，选择更加适当的削减购债规模的时机。
伊朗正向其昔日的石油买家探询，一旦西方放松对该国的制裁，已做好降价准备。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。