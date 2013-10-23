重发-国际油市：美国原油期货守在四个月低点附近，受供应过剩忧虑影响

布兰特/美国原油价差CL-LCO1=R周三最高升至11.94美元，为4月15日以来最宽水准。价差扩大可能阻止美国进口外国原油且可能支撑内陆利润。

近期数据显示，在连续14周减少后，美国库欣原油库存再次上升，扶助引发对美国原油合约的卖压。

美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存增加300万桶；库欣原油库存增42.3万桶，连续两周增加。

但寄望美国联邦储备理事会(美联储/FED)将经济刺激举措维持更久的时间，可望抑制油价跌幅。美国9月就业增长远逊于预期，显示经济成长势头减弱。这可能促使美联储采取更加谨慎的立场，选择更加适当的削减购债规模的时机。

伊朗正向其昔日的石油买家探询，一旦西方放松对该国的制裁，已做好降价准备。(完)

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