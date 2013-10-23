《新兴市场重要经济事件预告》--10月23日-10月30日

圣地亚哥--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚公布2013年智利经济调查(1000GMT)，并将与智利财长Felipe Larrain举行记者会(1315)。

开普敦--南非财长Pravin Gordhan向议会呈交中期预算政策报告(1200)。

哥本哈根--哥本哈根气候融资会议。非洲开发银行总裁Donald Kaberuka和丹麦央行总裁Per Callesen将出席。

以色列特拉维夫--耶路撒冷邮报2013年度外交会议。以色列财长Yair Lapid和司法部长Tzipi Livni将讲话。

首尔--韩国央行总裁金仲秀将会见国内及在韩国经营业务的国外银行的负责人(2230)。