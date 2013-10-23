《新兴市场重要经济事件预告》--10月23日-10月30日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(除特别说明外，均为GMT时间)
10月23日(三)
莫斯科--20国集团(G20)代表会议(至10月24日)。
圣地亚哥--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚公布2013年智利经济调查(1000GMT)，并将与智利财长Felipe Larrain举行记者会(1315)。
开普敦--南非财长Pravin Gordhan向议会呈交中期预算政策报告(1200)。
哥本哈根--哥本哈根气候融资会议。非洲开发银行总裁Donald Kaberuka和丹麦央行总裁Per Callesen将出席。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。
10月24日(四)
以色列特拉维夫--耶路撒冷邮报2013年度外交会议。以色列财长Yair Lapid和司法部长Tzipi Livni将讲话。
首尔--韩国央行总裁金仲秀将会见国内及在韩国经营业务的国外银行的负责人(2230)。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策委员会会议。
金边--亚洲开发银行将在柬埔寨启动亚洲经济一体化监测。
10月25日(五)
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
10月27日(日)
上海--第10届中国国际金融论坛(至10月28日)。加拿大副财长Michael Horgan、亚洲开发银行副总裁Lakshmi Venkatachalam、经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Yves Leterme和墨西哥央行副总裁Manuel Sanchez将出席。
10月28日(一)
约翰尼斯堡--第八届非洲经济大会将召开，主题为“非洲地区一体化”(至10月30日)。非洲开发银行总裁Donald Kaberuka将参会。
10月29日(二)
东京--国际货币基金组织(IMF)举行“安倍经济学”座谈会。IMF亚太部主任Anoop Singh和副主任Jerry Schiff将发言。
孟买--印度央行公布中期货币政策评估(0530)。
10月30日(三)
首尔--国际货币基金组织(IMF)前总裁施特劳斯-卡恩访问韩国，出席一场经济论坛。
纽约--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在纽约一场会议上发表演说。
曼谷--泰国央行公布10月政策会议记录(0200)。
里加--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问拉脱维亚(至10月31日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 王兴亚)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。