港报财经评论：资产泡沫未必是坏事--信报10月23日

资产泡沫未必是坏事/ 习广思

炒股季节未结束，只因资金仍在。重磅蓝筹中资股欠吸引力，港股成交额长期偏低，资金集中在个别板块和强势股身上。但是，自从联储局9月中不退市后，市场变化非常明显，中资公司重启发债计划、公司配股抽水活动持续、股价具承接力、大型综合企业加快买卖资产、新股排队上市，均是利好股市的因素。在三中全会举行前，中国内地维稳工程不能松懈，股市仍是投机天堂。虽然港交所 有可能叫停公司季度业绩强制性公布，但中资股顺应A股要求，其实大部分都有季绩消息。大市进入10月下旬，中资股季绩影响大市表现，中移动 季绩差，股价急跌3.4%，成为推跌恒指的主要棋子。恒指昨天收报23,315点，下跌122点，大市成交额589亿港元，沽空比率8.5%。

大市急升一轮后，大部分强势股回吐，濠赌股、科网股调整压力较大，但强势未变，货源归边固然重要，但缺乏对象也是其持续强势的原因。科网及手机股持续强势，中兴 公布首三季纯利5.52亿元人民币，按年增长132%；其半年纯利是3.02亿元人民币，意味着第三季利润近2.5亿元人民币。中兴同时发盈喜，预告全年扭亏为盈。第四季是中国内地智能手机出货高峰期，配合市场炒作4G等消息，这批股份续可看好。不过，股份强弱鲜明，中国无线 昨天急跌6.7%，走势转弱。同样是季绩因素，内银股表现疲软，大摩唱好中资火电股，预期第三季业绩有惊喜，华能 股价升5.7%。板块轮流炒，大行轮流推，火电股沉寂一时，华能股价整固多个月后见突破。

另外，美股续创新高，科技股带领大市，Google上周急涨的意义是，落后美股上升支撑大市。不过，美股愈上升，投资者的忧虑只会增加，泡沫之说亦会更多。事实上，上周提及长期看好美股的对冲基金经理David Tepper，虽然他继续看好美股，但对上升空间的看法已转为保守。到底美股以至环球股市的前景是否到了危险的地步？发表美股泡沫论最多的是麦嘉华，由年中开始看淡，到债务上限前仍然看淡，即使预期联储局无法退市，也坚持看淡美股，理由是估值太贵。麦嘉华认为，现时市场面对的问题不是联储局何时“收水”，而是何时增加买债规模。政府在紧急关头引入的措施，最终都会演变成为长期政策。换言之，量宽政策难撤，也惟有持续下去。(B03)

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散户不一定输钱/ 苏子

自上周五开始，汇市的波幅便显着收窄，因不少参与者选择在昨晚美国公布9月份就业报告前离场观望。目前美国所公布的就业报告彷佛已成为汇市炒家的赌博工具，大家都希望在知道数据结果的好坏后才决定用多少注码入市打赌汇市的短线方向，这令本来已具备赌场特性的汇市更加充满赌博味道。由于赌场有所谓十赌九输的特质，故汇市这个国际大赌场，散户参与者不问而知自然是90%以输家为主。不过，在某些情况下，散户参与者却不一定会输钱，要视乎他们用什么策略，例如没有仓位在手的散户参与者，在欧罗兑美元升至上半年的1.3711高位附近才以较多的止蚀成本建立短仓，便不一定输钱。因为目前市场情绪仍以看淡美元及相信稍后欧罗兑美元可以顺利突破上半年的1.3711高位为主。

但当美元稍后真的继续下跌及欧罗兑美元可以顺利突破上半年的1.3711高位后，届时愿意顺势入市的散户投资者却反而不会多。以欧罗兑美元为例，是因散户参与者对创新高后的价位走势十居其九也存有恐惧感，结果不敢顺势入市，故届时破位后的上升动力若主要是由早已建立短仓的止蚀买盘所推波助澜，与此同时却未见有大户的积极跟进买盘把欧罗兑美元进一步大幅推高，那汇价便有较大机会在杀完止蚀盘后呈现假突破，再次返回上半年的1.3711高位以下波动及收市，而这时那些在1.3711高位附近才建立短仓的散户参与者便有甚高机会成为那不足十分一的汇市赢家了。

欧罗兑美元突破10月3日的1.3646后已有三个交易天，但升幅并不大，且看看昨晚美国公布的9月份就业报告能否把汇价顺利推高至1.3711高位阻力以上及继续走高并高收，以破坏出现双顶的可能。若未能出现此情况，将意味着那些押注在美元会重拾升势及欧罗兑美元会以双顶不利形态见顶回落的汇市炒家将成为下一浪的汇市赢家。(B10)