港报财经评论：中移动横行，未宜看太淡--经济日报10月23日

中移动横行，未宜看太淡/ 林瑞芬

第二大重磅股中移动 跌拖累，恒指昨回0.52%至23,315；上证跌；国指调0.14%至10,653，但成交589亿港元，启示日升日跌局未解，闷着等结果。昨日中移动急挫3.4%，和黄 急弹1.7%，对冲看淡的投资者攻势，好淡角力势犹在。恒指上破23,500未有催化，但回吐50天线支持未破，争持格局依然，后市需要留意资金的流转，炒友荷包满满，会不会惠及大市指数成分股？“炒股不炒市”之大形势其实已维持近一个月。据观察，近日来讲上榜二十大的，成交额数百万港元甚至数十万港元，只是价异动，成交不配合。配股搞作也不是甚么实力优质股，如见昨上升幅榜的中国龙新能源 ，看个公司名还以为集资搞新能源，谁知赶潮流搞网络平台。有些细价股之前盛传倾紧卖但又公布不是，炒得太滥之味浓。荷包满满，又不想太早离场，降风险改邪归正炒实务股都说不定，美国暂无条件将QE缩量，更有估会再买债，恒指挑战24,000甚至25,000不是无可能。当然，目前首要条件是看好的投资者始终能巩固50天线防线支持力。

和黄 公布不卖百佳，周一急回，但昨迅速回升，反映前日之急挫为借题发挥，大把资产等以最佳方式出售，还是不足惧中期升势已扭转。看趋势，年尾前至下年首季，冲刺挑战100港元之可能性仍强，昨收报97.4港元，成功挑战到100港元后，目标上望至少110港元。

说回中移动，一路见证其盈利变化，近年在2G、3G市场捱打，终至按季利润下滑，首三季纯利按年降1.9%至915亿港元，意味着第三季纯利倒退8.8%至283.7亿港元，为过去十年来最大跌幅。中移动由早年每年赚大钱，盈利增长为双位数字，到之后开放市场，盈利增长变单位数字，到现在盈利呈单位数字的倒退，见证中国内地电讯市场三大参与者游戏规则的变化。正经历黑暗期，被联通 及中电信 压着，早前传过工信部正酝酿下调联通及中电信向中移动支付的网间结算标准，又是变相削薄中移动利润。面对两者的竞争，增加投资成本来筑墙抵抗，又是削薄中移动利润。中移动好似由主人婆变妹仔一样，多番被欺凌；然而，3G发展为过渡，4G为国产的核心，相信中移动总有明天，只是迎接这个明天前百般磨练。巨利为别人口实，现在缩减盈利，加快发放4G牌照之需要藉口将更为体面，坏事未必为好事。当然，假设年底前终发牌，2014年度将续投放资本投资4G设备，推动每月每户平均收入和盈利增长确可能是2015年后事，剧本已在，就要看投资者如何演绎。(B05)