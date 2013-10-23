中国外汇：中国8月减持美国国债112亿美元，净增持110亿美元两房债

路透北京10月23日 - 美国财政部最新数据显示，今年8月中国减持美国国债112亿美元；截止8月末，中国持有的美国国债为12,681亿美元；中国仍是美国国债的全球最大单一持有国。

数据并显示，8月中国共计净增持美国长期证券125.76亿美元。分项来看，净增持长期国债14.15亿美元，净增持以两房(房利美 和房贷美 )为主的债券109.64亿美元，净增持公司债3.43亿，净减持公司股票1.46亿美元。

中国国家外汇管理局1月中称，其在外汇储备经营管理机构内成立了外汇储备委托贷款办公室(SAFE Co-Financing)，负责创新外汇储备运用这项工作，以促进外储多元化经营。

由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地，美国财政部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确。(完)

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(here) (发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)