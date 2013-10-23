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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 09:34 BJT

****《港报快速浏览》--10月23日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：横柴入灶引发强烈反弹，发牌争议变成个人战争--明报                  
 港报社评：市长肯道歉，赔偿待安排--星岛日报                                  
 港报社评：人民币加速国际化，内地送礼新加坡--信报                            
 港报社评：加薪期望难达，劳资关系添紧张--经济日报                            
 港报社评：滥用特权法，破坏行会保密制--文汇报                                
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：资产泡沫未必是坏事--信报                                      
 港报财经评论：中移动横行，未宜看太淡--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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