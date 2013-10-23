路透调查：韩国第三季GDP料较前季成长1.0%，增幅略为放缓

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔10月23日 - 周三公布的路透调查显示，韩国第三季经济成长可能较前季略为放缓，但仍维持稳定复苏。
16位分析师的预估中值显示，韩国7-9月国内生产总值(GDP)经季节调整后料将较前季成长1.0%。
韩国第三季GDP初值定于当地时间10月25日上午8点(GMT时间：10月24日2300)公布。
19位分析师预估中值为，和上年同期相比，经济扩张3.2%，这将是2011年第四季以来最大增幅。
第二季时经济较前季成长1.1%，较上年同期增加2.3%。韩国为亚洲第四大经济体。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。