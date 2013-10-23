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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 10:12 BJT

路透调查：韩国第三季GDP料较前季成长1.0%，增幅略为放缓

路透首尔10月23日 - 周三公布的路透调查显示，韩国第三季经济成长可能较前季略为放缓，但仍维持稳定复苏。

16位分析师的预估中值显示，韩国7-9月国内生产总值(GDP)经季节调整后料将较前季成长1.0%。

韩国第三季GDP初值定于当地时间10月25日上午8点(GMT时间：10月24日2300)公布。

19位分析师预估中值为，和上年同期相比，经济扩张3.2%，这将是2011年第四季以来最大增幅。

第二季时经济较前季成长1.1%，较上年同期增加2.3%。韩国为亚洲第四大经济体。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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