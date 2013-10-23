路透调查：韩国第三季GDP料较前季成长1.0%，增幅略为放缓

路透首尔10月23日 - 周三公布的路透调查显示，韩国第三季经济成长可能较前季略为放缓，但仍维持稳定复苏。

16位分析师的预估中值显示，韩国7-9月国内生产总值(GDP)经季节调整后料将较前季成长1.0%。

19位分析师预估中值为，和上年同期相比，经济扩张3.2%，这将是2011年第四季以来最大增幅。