路透调查：美国上周原油库存料上升，汽油和馏分油库存或下降

路透10月22日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料上升，馏分油库存或下降。

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，路透对六位分析师的调查显示，10月18日止当周，美国原油库存料增加290万桶。

Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch称，“原油供应料相对较多，因炼厂活动或进一步下滑。”

“季节性因素有利于建立库存，因过去五年内原油供应每年都在增加，10月18日止当时平均增加了310万桶。”

总体来说，美国石油库存增加400万桶，至3.745亿桶，超过了增加220万桶的预估。炼厂产能利用率为86.2%，增长0.2个百分点，而夏季几个月都在90%以上。

在政府部门部分停摆结束后，EIA本周将恢复正常工作计划，将于周三1430GMT发布库存数据。API已于周二2030GMT发布库存数据。

调查显示，10月18日止当周，汽油库存料减少30万桶。API公布，最近一周原油库存增加300万桶。

包含取暖油和柴油在内的馏分油库存，上周平均预期减少180万桶。API公布，馏分油库存增加81.5万桶。

调查预估显示，10月18日止当周汽油库存料减少260万桶，至2.173亿桶。API公布，汽油库存减少51万桶。

调查显示，10月18日止当周炼厂产能利用率料较前周的86.2%下降0.1个百分点。(完)