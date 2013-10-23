路透调查：美国上周原油库存料上升，汽油和馏分油库存或下降

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透10月22日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料上升，馏分油库存或下降。
在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，路透对六位分析师的调查显示，10月18日止当周，美国原油库存料增加290万桶。
Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch称，“原油供应料相对较多，因炼厂活动或进一步下滑。”
“季节性因素有利于建立库存，因过去五年内原油供应每年都在增加，10月18日止当时平均增加了310万桶。”
总体来说，美国石油库存增加400万桶，至3.745亿桶，超过了增加220万桶的预估。炼厂产能利用率为86.2%，增长0.2个百分点，而夏季几个月都在90%以上。
在政府部门部分停摆结束后，EIA本周将恢复正常工作计划，将于周三1430GMT发布库存数据。API已于周二2030GMT发布库存数据。
调查显示，10月18日止当周，汽油库存料减少30万桶。API公布，最近一周原油库存增加300万桶。
包含取暖油和柴油在内的馏分油库存，上周平均预期减少180万桶。API公布，馏分油库存增加81.5万桶。
调查预估显示，10月18日止当周汽油库存料减少260万桶，至2.173亿桶。API公布，汽油库存减少51万桶。
调查显示，10月18日止当周炼厂产能利用率料较前周的86.2%下降0.1个百分点。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。