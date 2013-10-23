投行观点：央行或允许人民币汇率有一定程度升值，资金流入加大--中金

路透北京10月23日 - 中国大型投行--中金公司周三发布报告预计，未来几个月资金流入中国还会持续，甚至加大。中国央行可能的政策应对手段，短期内主要还是在汇率升值和购买美元之间平衡，也就是允许汇率有一定程度的升值，同时通过购汇限制汇率升值幅度，后者会带来外汇占款增加和相应的人民币流动性投放。

报告表示，虽然央行可以通过公开市场等手段进行对冲，收回这些流动性，但难以完全冲销私人部门的风险偏好上升，对风险资产估值应该是个正面因素。

“总体上，短期内的情形是人民币升值和资金流入、风险偏好上升联系在一起，但考虑到美联储的操作，明年的资金流入/流出的波动将可能很大。”报告称。

人民币兑美元即期汇率 上周出现突破性走势，周初突破6.12关卡后，连续六天创收盘新高。在周二稍作休整后，周三早盘续创新高一举升破6.09大关。美国非农数据令人失望，国际美元走软，人民币中间价顺势再刷新纪录。

报告认为，近期利率总体平稳，反映货币政策中性。但今年房地产价格快速上涨，近期通胀也有所抬头，如果继续上移，比如居民消费价格指数(CPI)涨幅超过3.5%的政策目标，央行货币政策可能会收紧，一个体现就是市场利率的上升。

越来越多的投资者预期美联储QE(量化宽松)减量可能推迟到明年初，这对未来几个月全球风险资产，包括新兴市场的风险偏好是一个支持。中金公司认为，虽然中国四季度GDP(国内生产总值)增速将在三季度较高的水平上有所放缓，但还会在7.5%附近，国内增长反弹企稳的态势将持续。