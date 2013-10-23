中国期货：上期所发布套利交易管理办法，并新推出单向保证金制度

路透上海10月23日 - 中国上海期货交易所发布套利交易管理办法，明确非套期保值概念，非期货公司会员或客户可通过申请套利交易头寸来扩大其非套期保值交易头寸。同时修订部分规定，在特定情况下，可采取单向保证金制度。

由于商业银行多为非期货公司会员，市场人士预计，这些规定或将便利后期商业银行在黄金期货等品种的交易。

上期所表示，套利交易和投机交易合并为非套期保值交易，其交易头寸按照上期所有关规定执行。而根据上期所同步发布的风险控制管理办法及结算细则修订稿，交易所按买入和卖出的持仓量分别收取交易保证金，但在一些情况下，交易所可以单边收取交易保证金。