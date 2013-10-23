中国期货：上期所发布套利交易管理办法，并新推出单向保证金制度

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海10月23日 - 中国上海期货交易所发布套利交易管理办法，明确非套期保值概念，非期货公司会员或客户可通过申请套利交易头寸来扩大其非套期保值交易头寸。同时修订部分规定，在特定情况下，可采取单向保证金制度。
由于商业银行多为非期货公司会员，市场人士预计，这些规定或将便利后期商业银行在黄金期货等品种的交易。
上期所表示，套利交易和投机交易合并为非套期保值交易，其交易头寸按照上期所有关规定执行。而根据上期所同步发布的风险控制管理办法及结算细则修订稿，交易所按买入和卖出的持仓量分别收取交易保证金，但在一些情况下，交易所可以单边收取交易保证金。
这些情况包括：同一客户在同一会员处的同品种双向持仓（合约进入最后交易日前第五个交易日收盘后除外）；非期货公司会员在交易所同品种双向持仓（合约进入最后交易日前第五个交易日收盘后除外）； 交易所认为必要的其他情况。（完） (发稿 徐永；审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。