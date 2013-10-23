中国证券：上证所暂停沪深300ETF融资买入，因其融资余额占比超红线

路透上海10月23日 - 中国上海证交所周三公告，因华泰柏瑞沪深300ETF 融资余额已超过75%上限，依据相关规定，自周三起暂停该标的券的融资买入。

公告指出，截止周二，华泰柏瑞沪深300ETF的融资余额已达其上市可流通市值的75.469%。何时恢复融资买入，上证所将另行通知。

据上证所公布信息，截止周二，华泰柏瑞沪深300ETF的融资余额达111.57亿元人民币，占沪市总融资余额的5.4%，为沪市最大融资品种。