中国证券：上证所暂停沪深300ETF融资买入，因其融资余额占比超红线

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海10月23日 - 中国上海证交所周三公告，因华泰柏瑞沪深300ETF 融资余额已超过75%上限，依据相关规定，自周三起暂停该标的券的融资买入。
公告指出，截止周二，华泰柏瑞沪深300ETF的融资余额已达其上市可流通市值的75.469%。何时恢复融资买入，上证所将另行通知。
据上证所公布信息，截止周二，华泰柏瑞沪深300ETF的融资余额达111.57亿元人民币，占沪市总融资余额的5.4%，为沪市最大融资品种。
5月上证所将ETF纳入融资融券品种，6月将融资余额占比上限提高到75%。其余股票品种的融资余额占比上限为25%。近期上海证交所已两次警示华泰柏瑞沪深300ETF的融资余额占比逼近警戒线。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。