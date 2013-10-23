加拿大财政：2012/13年度预算赤字为189亿加元，低于政府上次预估

* 2012/13年度最终预算赤字为189亿加元

* 3月时估计预算缺口在259亿加元

* 5月报告称估计赤字为183亿加元

* 直接项目指出略微下降

* 债务与GDP之比略降，且为G7国家最低

路透渥太华10月22日 - 加拿大截至今年3月的财年最终预算数据显示，赤字为189亿加元(183亿美元)，略超过政府5月公布的估值，但远低于其3月预算中公布的预估。

加拿大财政部5月31日公布的财政监测报告初步估计，2012/13年度预算缺口为183亿加元，政府在3月21日公布的年度预算显示，该年度赤字将达到259亿加元。

加拿大在2009/10年度预算赤字触及纪录水准达556亿加元。

周二公布的数据显示，2012/13年度直接项目支出较上一年度下降1.2%，较2010/11年度下降3.8%。

政府还公布，2013年3月底联邦债务与国内生产总值(GDP)之比略降至33.1%，2012年3月底时为33.2%。