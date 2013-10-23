加拿大财政：2012/13年度预算赤字为189亿加元，低于政府上次预估

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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* 2012/13年度最终预算赤字为189亿加元
* 3月时估计预算缺口在259亿加元
* 5月报告称估计赤字为183亿加元
* 直接项目指出略微下降
* 债务与GDP之比略降，且为G7国家最低
路透渥太华10月22日 - 加拿大截至今年3月的财年最终预算数据显示，赤字为189亿加元(183亿美元)，略超过政府5月公布的估值，但远低于其3月预算中公布的预估。
加拿大财政部5月31日公布的财政监测报告初步估计，2012/13年度预算缺口为183亿加元，政府在3月21日公布的年度预算显示，该年度赤字将达到259亿加元。
加拿大在2009/10年度预算赤字触及纪录水准达556亿加元。
周二公布的数据显示，2012/13年度直接项目支出较上一年度下降1.2%，较2010/11年度下降3.8%。
政府还公布，2013年3月底联邦债务与国内生产总值(GDP)之比略降至33.1%，2012年3月底时为33.2%。
加拿大采用的债务与GDP比率与其他国家算法有些不同，但无论哪种方法计算，加拿大的债务在七国集团(G7)中都是最低的。(完) (编译 李爽 审校 张荻)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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