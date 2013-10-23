中俄能源：俄罗斯油企与中国达成多项油气供应协议

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京10月22日 - 俄罗斯能源企业周二与中国签署多项协议，以保证未来的销售，并获得资金建设成本高昂的生产及管道项目，用于把出口目标从欧洲转向亚洲。
这些协议是俄罗斯总理梅德韦杰夫访问北京期间宣布的，将可帮助国营油企Rosneft 更加接近执行长Igor Sechin的目标--每日对中国的石油出口提高到100万桶以上。
独立天然气生产商Novatek 则获得一项液化天然气供应的长期合约。
而全球最大天然气企业Gazprom 周二在供应天然气至中国的议题上也取得一些进展，但是却没能敲定协议。
根据一项价值850亿美元预付协议，Rosneft将在10年内每日输送20万桶原油给中国石油化工集团公司(SINOPEC Group)。
分析师表示，该协议将给Rosneft执行长Sechin带来更多供应压力，需要在东西伯利亚开发新油田。
“中国有可能取代美国(成为全球最大石油进口国)，俄罗斯必须在中国抢占一席之地，”位于莫斯科的Raiffeisenbank分析师Andrey Polishchuk说。他说有些对欧洲的石油供应料将转向东方。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。