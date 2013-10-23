版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 10:15 BJT

金属期市：伦敦期铜自近一个月高位下滑，因遭遇获利卖压

上海期货交易所1月期铜合约 升0.5%报每吨52,450元人民币。

美国9月就业增长远逊于预期，显示经济成长势头减弱。这可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)采取更加谨慎的立场，选择更加适当的削减购债规模的时机。

周二的路透调查显示，美国初级交易商大多认为美联储要到明年3月才会开始缩减购债，并称最近政府关门和围绕提高举债上限的僵局严重影响到美联储缩减刺激的时间。

中国周二暗示，担心信贷富足可能助燃通胀，同时周二一份数据显示，中国上月房价创近三年来最大涨幅，且主要城市房价达到两位数的增幅。

赞比亚暂停对未加工金属出口征收10%的关税，之前矿企表示，由于国内炼厂产能有限，他们已经积累了太多库存。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译/审校 徐文焰/李爽/王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐