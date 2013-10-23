金属期市：伦敦期铜自近一个月高位下滑，因遭遇获利卖压

美国9月就业增长远逊于预期，显示经济成长势头减弱。这可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)采取更加谨慎的立场，选择更加适当的削减购债规模的时机。

周二的路透调查显示，美国初级交易商大多认为美联储要到明年3月才会开始缩减购债，并称最近政府关门和围绕提高举债上限的僵局严重影响到美联储缩减刺激的时间。