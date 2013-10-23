台湾债市：五年券殖利率早盘跌至一个月低位，美非农数据不如预期

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北10月23日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周三早盘殖利率放量走跌至一个月低位。美国上日晚间公布的9月非农就业数据远不如市场预期，带动美债殖利率大幅下滑，台债市场一早跟进，五年债殖利率跳空跌破此前1.10%的阻力区，来到1.08%附近交投。
交易员指出，美国9月非农数据意外不如预期，令市场对QE(量化宽松)退场的预期再度延后，市场气氛偏多确立，吸引人气归队交投，但短线仍在消化部分获利了结卖压，五年债在1.08%附近有些僵持，交易员估今日主交投区落在1.07-1.10%。
〞现在上档支撑测试1.10%能否有效确立，下方就看半年线位置1.07%。〞一位证券业交易员称。
市场人士指出，今日台债放大量交易。10年债102/10 也同样放量成交，均一次消化反应9月非农因素，但明日后的交投可能再度趋于静淡。
五年债 早盘低位在1.0825%，盘中前低落在9月24日报1.05%。
美国公债收益率周二降至三个月最低，此前数据显示9月非农就业岗位增幅为15个月最弱，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年缩减购债的预期降温。指标10年期公债 尾盘升25/32，收益率报2.518%，为7月24日来最低，当日大跌9个基点。
观察市场最新动态：
* 美国指标10年债殖利率周三在亚洲早盘持于2.50%附近
* 台债五年券殖利率跌破1.10%的阻力区，有机会挑战半年线1.07%位置
* 台债10年券亦明显交投趋于热络，殖利率创该券交易来低位
* 五年债殖利率自9月底来波段已跌近12基点，半年线1.07%附近将考验追价意愿
* 五年及10年券利差仍大，但10年券若突破1.60%，将带动五年债殖利率再下行
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/11：1.07-1.10%
本地时间10:04时最新报价：
* 102/11期五年公债殖利率跌2.63基点报1.0881%
* 102/10期10年公债殖利率跌2.91基点报1.6149%
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