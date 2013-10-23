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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 10:11 BJT

日本股市：日经指数触及三周半高位，软银延续升势

路透东京10月23日 - 日股日经指数周三早盘中小升至三周半高位，此前美国就业报告疲弱，使得外界益发认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持刺激计划直至明年初。

日经指数 上升0.3%，报14,753.47点，稍早高见14,799.28，为9月27日来最高。东证股价指数 上涨0.3%，报1,217.62点。

软银 延续近期升势，跳涨3.0%至13年新高7,850日圆，以成交量来看是交投最活跃的股票。

大盘受到美股大涨所带动。美国劳工部周二公布的数据显示，美国9月非农就业岗位增加14.8万个(预估为增加18.0万个) 。

重量级出口股涨跌互见，丰田汽车 涨0.2%，本田汽车 跌0.6%，索尼 跌0.4%。(完)
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