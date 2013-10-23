日本股市：日经指数触及三周半高位，软银延续升势

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京10月23日 - 日股日经指数周三早盘中小升至三周半高位，此前美国就业报告疲弱，使得外界益发认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持刺激计划直至明年初。
日经指数 上升0.3%，报14,753.47点，稍早高见14,799.28，为9月27日来最高。东证股价指数 上涨0.3%，报1,217.62点。
软银 延续近期升势，跳涨3.0%至13年新高7,850日圆，以成交量来看是交投最活跃的股票。
大盘受到美股大涨所带动。美国劳工部周二公布的数据显示，美国9月非农就业岗位增加14.8万个(预估为增加18.0万个) 。
重量级出口股涨跌互见，丰田汽车 涨0.2%，本田汽车 跌0.6%，索尼 跌0.4%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。