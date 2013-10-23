全球金融：外资8月对美国资产兴趣下降，中国减持公债--美财政部

路透纽约10月22日 - 美国财政部周二公布的数据显示，外资8月对美国长期证券兴趣下降，纷纷减持股票和公债，中国持有的美国公债数量降至六个月低位。

8月海外对美国长期证券的持有量下降89亿美元，而7月为增长309亿美元。

8月外资减持108亿美元美国公债。美国最大的债权国--中国将美国公债持有量削减112亿美元，至1.268万亿(兆)美元。

此次减持是在美国联邦储备理事会(美联储/FED)决定不放缓刺激措施之前的一个月进行的。

纽约梅隆银行外汇策略师Michael Woolfolk称，近些年中国对美国公债的购买量逐步减少，这一趋势或将持续下去。

他称，近期美国政府停摆和债务上限之争已使海外投资者对美国资产更加谨慎，而外界对美国经济增长力道的担忧，以及美联储将何时缩减刺激措施的不确定性，也影响外资对美国资产的兴趣。

周二公布的数据显示，美国9月新增就业岗位14.8万个，低于预期。分析师担心政府部分停摆16天，将使第四季经济成长率减少0.5至1个百分点。

美国的第二大债权国--日本8月增持美国公债137亿美元，至1.149万亿美元。

8月外资对美国股票的持有量亦减少169亿美元，但联邦住房金融机构发行或担保的债券仍受到追捧，8月外资持有量增长168亿美元，而7月为增长222亿美元。

海外投资者8月对美国国库券等短期资产的持有量减少29.1亿美元，7月为增长567亿美元。(完)