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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 10:32 BJT

澳新汇市：澳元上涨，因澳洲通胀数据高于预期且美国就业数据疲弱

交易商指在0.9750附近和0.9800下方有期权相关卖盘。

澳元兑欧元、日圆和英镑均录得稳固涨幅，距数月高点近在眼前。

美国周四公布令人失望的就业数据，强化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)直到明年初都将维持刺激政策的预期后，澳元就已获得提振。

此外，澳洲甫公布的通胀数据高于预期，降低了澳洲央行进一步降息的几率，令澳元再获推升。

Arab Bank Australia交易商David Scutt预期，澳元有望会再返平价水准。(完)

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