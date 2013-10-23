澳新汇市：澳元上涨，因澳洲通胀数据高于预期且美国就业数据疲弱

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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交易商指在0.9750附近和0.9800下方有期权相关卖盘。
澳元兑欧元、日圆和英镑均录得稳固涨幅，距数月高点近在眼前。
美国周四公布令人失望的就业数据，强化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)直到明年初都将维持刺激政策的预期后，澳元就已获得提振。
此外，澳洲甫公布的通胀数据高于预期，降低了澳洲央行进一步降息的几率，令澳元再获推升。
Arab Bank Australia交易商David Scutt预期，澳元有望会再返平价水准。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。