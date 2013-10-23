澳新汇市：澳元上涨，因澳洲通胀数据高于预期且美国就业数据疲弱

交易商指在0.9750附近和0.9800下方有期权相关卖盘。

澳元兑欧元、日圆和英镑均录得稳固涨幅，距数月高点近在眼前。

美国周四公布令人失望的就业数据，强化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)直到明年初都将维持刺激政策的预期后，澳元就已获得提振。