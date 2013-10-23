台湾汇市：台币/美元早盘趋升，美非农就业数据不佳拉抬亚币

路透台北10月23日 - 台币兑美元 周三早盘随亚币趋升。由于美国公布的非农就业数据不佳，引发市场预期美联储(FED)缩减宽松时程延后，国际美元走弱。

汇银人士指出，盘初仍有不少外资汇入，但进口商也有出手买汇，出口商则因台币升值稍有缩手。而台股 走势将为外资是否持续汇入的观察指标。

他们认为，美联储的宽松政策若延后退场，未来美元弱势时间点将拉长，有利新兴市场汇市。

美元兑欧元周三在两年低点附近徘徊，此前美国公布令人失望的就业数据，强化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)至少在明年初之前都将维持刺激政策的预期。

数据显示，美国9月就业增长远逊于预期，显示经济成长势头减弱。这可能促使美联储采取更加谨慎的立场，选择更加适当的削减购债规模的时机。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度益加扩大，显示美元看贬气氛转浓。当地时间10:18，美元/台币指标一个月期 报价约在29.267/280间，上日收盘在29.230。

本地时间10:19时，受央行持续引导台币收盘价走弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走升9.1分报29.375。盘初台币兑美元实质主要交投在29.33-29.38，上交易日则落在29.39-29.42。

交易员观察市场最新动态：

* 本地时间约10:18时，台股 升0.11%报8,427.72点。

* 本地约10:00时，台北外汇交易中心的台币/美元成交量至1.6亿美元，上日近10时约1亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.3-29.450

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