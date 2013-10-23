台湾汇市：台币/美元早盘趋升，美非农就业数据不佳拉抬亚币

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北10月23日 - 台币兑美元 周三早盘随亚币趋升。由于美国公布的非农就业数据不佳，引发市场预期美联储(FED)缩减宽松时程延后，国际美元走弱。
汇银人士指出，盘初仍有不少外资汇入，但进口商也有出手买汇，出口商则因台币升值稍有缩手。而台股 走势将为外资是否持续汇入的观察指标。
他们认为，美联储的宽松政策若延后退场，未来美元弱势时间点将拉长，有利新兴市场汇市。
美元兑欧元周三在两年低点附近徘徊，此前美国公布令人失望的就业数据，强化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)至少在明年初之前都将维持刺激政策的预期。
数据显示，美国9月就业增长远逊于预期，显示经济成长势头减弱。这可能促使美联储采取更加谨慎的立场，选择更加适当的削减购债规模的时机。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度益加扩大，显示美元看贬气氛转浓。当地时间10:18，美元/台币指标一个月期 报价约在29.267/280间，上日收盘在29.230。
本地时间10:19时，受央行持续引导台币收盘价走弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走升9.1分报29.375。盘初台币兑美元实质主要交投在29.33-29.38，上交易日则落在29.39-29.42。
交易员观察市场最新动态：
* 本地时间约10:18时，台股 升0.11%报8,427.72点。
* 本地约10:00时，台北外汇交易中心的台币/美元成交量至1.6亿美元，上日近10时约1亿美元
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.3-29.450
最新相关报导链接：
* 《全球市场》亚股上扬而美元受压，因美国就业数据令人失望
* 中国汇市：人民币早盘一举升破6.09大关，跟进中间价创新高
* 中国经济：政府性债务总体安全可控，将继续严控赤字率--总理
* 中国经济：央行政策可能略微收紧，仍倚重公开市场操作--货币政策委员 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。