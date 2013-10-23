更新版-澳洲数据：第三季通胀高于预期，削弱降息希望

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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衡量基础通胀水平的CPI截尾均值和加权中值分别较前月上升0.7%和上升0.6%，较上年同期均攀升2.3%。
CPI与CPI截尾均值对比图表：link.reuters.com/fes77s
亚洲主要国家通胀对比图表：link.reuters.com/han92t
**降息预期降低**
投资者把整体CPI数据作为追高澳元 理由之一，推动澳元兑美元升至四个半月新高0.9749，数据公布前报0.9710。
银行间利率期货<0#YIB:>下跌，因市场降低对央行在2013年内降息的预期，并转而认为12个月内升息的可能性略微增加。
12月银行间利率期货 价格目前暗示，央行今年降息25个基点的几率仅为14%，数据公布前约为22%。
“对于那些预期央行会再次降息的人而言，通胀数据肯定令人失望，而且给他们带来了进一步的打击。”AMP资本市场的首席分析师Shane Oliver说。
“9月当季通常表现会比较强劲，所以第四季的通胀形势很有可能处于下行。”(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。