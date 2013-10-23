更新版-澳洲数据：第三季通胀高于预期，削弱降息希望

衡量基础通胀水平的CPI截尾均值和加权中值分别较前月上升0.7%和上升0.6%，较上年同期均攀升2.3%。

CPI与CPI截尾均值对比图表：link.reuters.com/fes77s

亚洲主要国家通胀对比图表：link.reuters.com/han92t

**降息预期降低**

投资者把整体CPI数据作为追高澳元 理由之一，推动澳元兑美元升至四个半月新高0.9749，数据公布前报0.9710。

银行间利率期货<0#YIB:>下跌，因市场降低对央行在2013年内降息的预期，并转而认为12个月内升息的可能性略微增加。

12月银行间利率期货 价格目前暗示，央行今年降息25个基点的几率仅为14%，数据公布前约为22%。

“对于那些预期央行会再次降息的人而言，通胀数据肯定令人失望，而且给他们带来了进一步的打击。”AMP资本市场的首席分析师Shane Oliver说。