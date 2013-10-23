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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 17:06 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币单日升值百点收盘再创新高，年内涨幅已超2.4%

* 人民币即期升破6.09大关
    * 美就业数据不佳，人民币中间价顺势创新高
    * 人民币即期上周一以来已飞速升值0.61%
    * 打破市场将短时盘整的预期

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京10月23日 - 人民币汇率本周将短时盘整的预期被打破。继昨日稍作休整后，
人民币兑美元即期 周三一举升破6.09大关，全天收升100个点子，再度创出历史
新高。主因美国非农就业数据令人失望，国际美元走软，人民币中间价顺势刷新纪录高点。
    
    按今天收盘价6.0835元计，自上周一以来人民币已经飞速升值约0.61%，年初至今升值
幅度达2.41%。
    
    交易员指出，受美国数据影响，美元走弱带动离岸CNH价格上升，从而带动境内人民币
汇率继续攀升，市场的整体情绪还是“以卖（美元）为主”。
    
    “昨天开始市场抛盘就挺重的，不过（美元）跌到这个位置挺出乎意料的，...原来以
为会在6.09-6.10之间盘整一下。”北京一国有银行交易员指出。
        
    交易员亦指出，能看出来市场有一些抄底的美元买盘，但目前难以判断是客盘行为还是
金融机构自营盘的操作所致，这有待进一步观察。
    
    同时，市场担心升破6.09元后可能有疑为央行干预的大行购汇再次出现，使日内多数时
间内交投谨慎，走势持平。但尾盘时大行购汇并未出现，引发了一波美元抛售。交易员预计
，短期人民币快速升值后市场可能会更加谨慎。
        
    全球汇市方面，美元兑欧元周三亚洲盘中创下两年新低，因此前美国公布令人失望的就
业数据，强化了美联储至少在明年初之前都将维持刺激政策的预期。 
    
    数据显示美国9月就业岗位增幅不及预期后，美元兑一篮子货币触及八个月低位，因数
据暗示美国经济成长失去动能。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：   
    
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.0835        6.0935    0.16%
                  中间价               6.1330        6.1395    0.11%
            成交额                    145亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.81% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        49         6.0835    6.0884
            2013年来即期升贬值幅度      2.41%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF       615                      
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间16:50            今日         上日        
             1年期NDF                 6.1490/20      6.1490       
                     CNH即期          6.0830/60      6.0819       
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)
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