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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 11:06 BJT

日本债市：10年期日债收益率触及五个月低点，因美联储料推迟缩减购债

当日涨跌     上日
                                       最新报价    (基点)     收市价
                                                                 
 两年期公债                               0.000%       +0.0     0.095%
 五年期公债                               0.200%       -0.5     0.205%
 10年期公债                               0.605%       -1.0     0.615%
 20年期公债                               1.450%       -2.0     1.470%
 30年期公债                               1.580%       -2.5     1.605%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                 144.94      +0.15     144.79
                                                                      
 注1：公债期货涨跌为点数。                                   
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                  
   
    (完)
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 朱晓军/李婷仪 审校 张荻/王翔琼/高琦)
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